Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, 'Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna' inanan bizler için baş tacıdır. Üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuk ve gençlerimizin duygularının, düşüncelerinin ve karakterlerinin şekillenmesinde temel rol üstlenmekte; karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletleriyle tüm topluma örnek olmaktadırlar.



Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."



