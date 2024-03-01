Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği

3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma katılan liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ
Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.
Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis de hazır bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOSNALI SIRP LİDER DODİK İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını belirtti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESVATİNİ KRALI III. MSWATİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'nın tamamına "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
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