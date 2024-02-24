Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.