Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin vizyon belgesine eleştiri

Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da farklı bir günün yaşandığını belirterek, Kültür Merkezi'nin şehre hayırlı olmasını diledi.



Şanlıurfa'nın 20,6 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, gelecek seçimlerde sadece Şanlıurfa'da oy kullanacak 250 bin gencin bulunduğunu söyledi.

Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında, gittikleri hemen her şehirde gençlerle bir araya gelmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi.

"GÖKTEN ZEMBİLLE İNDİLER"



Cumhuriyet'in yeni asrını "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliğine, gayretlerine güvendiklerini vurgulayan Erdoğan, "Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, ağabeyinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşımdan itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinin çoğu gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil." diye konuştu.



KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ REZERVLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerini hatırlatan bir gencin, "doğal gaz faturalarına bunun önümüzdeki kış yansıyıp yansımayacağını" sorması üzerine şu yanıtı verdi:



"Şu anda 540... Yeni yeni sondaj çalışmaları var, inşallah bereketlensin. Bundan da tüm ülkemiz nasibini alsın. Şöyle bir şeyimiz daha var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir hub (Terminal) yapma durumu. Avrupa'ya sağa sola gidecek olan doğalgazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşüncesi var. Biz de onun hazırlıkları içindeyiz."



CHP'NİN VİZYON BELGESİNE ELEŞTİRİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan bir gencin altılı masaya ilişkin "Geçtiğimiz günlerde altılı masadan bir açıklama geldi ve 'Eğer biz seçimleri kazanırsak hepimiz cumhurbaşkanı yardımcı olacağız, cumhurbaşkanı yardımcısı olursak milletvekili olamayacağız ama ikisini aynı anda istiyoruz diye çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Açıklamalar gösteriyor ki altılı masa bir yıldır kendi menfaatleri peşinde milletimize ne verebiliriz değil, sen ne istiyorsun, sana ne verebiliriz, senin eksiğin ne doğrultusunda ilerliyorlar. Bu menfaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Sendeki zeka, sendeki siyaset mantığı inan onlarda yok." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



"Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar, yaptıkları bu. Bugün vizyon açıklamış, bu vizyonu açıklarken vizyon denilen olayın içinde Amerika'da bilmem kim, bilmem şuradan kim. Bunlarla benim milletimi aldatacaklarını zannediyorlar. Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zeka lazım. Yani, sen lazımsın, sen. Şu mantık, şu zihniyet onlarda yok."



PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ADIMI



Genç öğretmenin ayrıca pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:



"Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."