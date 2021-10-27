Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye-Irak tezkeresine ''hayır'' oyu vermesine sert eleştiriler yöneltti ve CHP'nin, HDP'ye boyun eğdiğini savundu.



''İHRACATIMIZ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



-2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma. Bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir.

-Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık.

-Dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı gereken mali altyapıyı oluşturduk.

-İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkemizin hakettiği yeri alması için çalışıyoruz.

-Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Dünyadaki genel ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda tedariki konusunda endişeye sevk etmektedir. Bu tablo karşısında tedbirlerimizi alıyoruz. Kuraklığın tehdidi fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Bizim için tarım sektörü en az savunma sanayii kadar önemlidir.

-Bizim başarılarımızın tek formülü milletimize dayanmaktır. Biz gece gündüz çalışmakla bugüne geldik.

-Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

-Biz düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık. Geride bıraktığı zihniyet kirinden kurtulamadık.

CHP'NİN SURİYE-IRAK TEZKERESİNE RET OYU VERMESİ



-Bu tezkere ülkemize yönelik sınır ötesi terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin vermemek ülkemize yönelik saldırıları kaynağında kurutmaktır. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı. CHP tehdit ediliyordu. Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp siz kim oluyorsunuz diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda böyle bir CHP yönetimi mevcut değildir.

-Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici hazin bir tablo.

-Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.

-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir.

-İYİ Parti, CHP ve HDP'den farklı bir yol izledi. Bu tezkereyi desteklemelerini biz de memnuniyetle karşıladık.

-TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız.

-Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.

10 BÜYÜKELÇİNİN GERİ ADIMI



-Onurlu duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Bir dönem başında bulunduğu SSK'yı batıran partisine bir kaset kumpası sayesinde genel başkan olan bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli duruşu desteklemesini zaten beklemiyorum.

-Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.

-Kılıçdaroğlu'nun hezeyenları kendisi rezil etmenin ötesinde bir anlama sahip değildir. Kamu görevlilerine yönelik sözlü saldırıları artırdı.

-Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen kimsin ya? Sen Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin? 600 yıl dünyaya nam salmış bir Osmanlı'ya sen nasıl hakaret edersin? Bu nasıl saygısızlıktır? Buna bizim kitabımızda cibilliyet itibariyle bozuk derler. Sen kimlerle nerede nasıl geçineceksen geçin. Bu kadar merak ettiğin Suriye... O topraklarda bile ecdadın ayak izleri var. 2023 Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacaktır.