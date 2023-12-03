Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

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