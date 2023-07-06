Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Dün Meclis'e sevk edilen kanun teklifinde yalnızca memurlar için seyyanen zam yer almıştı. Memur emeklilerine ise seyyanen zam verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda önemli bir açıklama yaptı.



"Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmiyoruz.'' diyen Erdoğan, emekli maaşının iyileştirilmesi için ilgili bakanlara talimat verdiğini açıkladı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan'ın gündeminde, CHP'de yaşanan değişim tartışması da vardı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Erdoğan, ''Sadece 15 gün arayla iki seçim kazanmadık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık.'' ifadesini kullandı.

CHP'deki değişim tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı, ''Dün baba-oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.'' diye konuştu.

''BİZE GÜVENEN MİLYONLARIN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasiye ve güvene ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Son 21 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl süresince üstlendiğimiz bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Oylarıyla yanımızda duran yaklaşık 28 milyon kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

''KASET KUMPASLARIYLA RAKİPLER MİNDER DIŞINA İTİLDİ''



Türkiye gelecekteki sonuçları itibariyle çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden provakatörlerle mücadele ettik. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi.

''SADECE 15 GÜN ARAYLA İKİ SEÇİM KAZANMADIK...'

Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Sadece 15 gün arayla iki seçim kazanmadık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar konuşulmaya, tartışılmaya, ders olarak okutulmaya devam edecektir.

''ZAFER SARHOŞLUĞUNA KAPILMADIK, ŞIMARANLARDAN ASLA OLMADIK''



Asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Başarılarımızla birlikte sorumluluğumuzun da arttığına inandık. Şımaranlardan asla olmadık.

''SEÇİM SONUÇLARINI TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ''

Seçim sonuçlarını tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Tartışmasız zaferimize rağmen önceki seçimlere kıyasla partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Özellikle kimi şehirlerimizde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranları arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu görmezden gelmiyoruz. Bu sıkıntıların kaynağını il il inceliyoruz. Nerede hatamız olmuşsa düzeltmenin yollarını arayacağız. Ekim ayındaki kongremizi 11,5 milyon üyesiyle bir ahitleşme törenine dönüştürmekte kararlıyız. Yaş aldıkça gençleşen kendini yenilemeyi başaran bir parti olduğumuz bir kez daha görülecektir. Kongremiz bize 31 Mart 2024'teki seçimler için ihtiyacımız olan sinerjiyi de sağlayacaktır.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor. Muhalefetin kavgalı, dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Dün baba-oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' demeye başladılar. Martta milletin kantarına çıkacak belediye başkanlarımızdan azami gayret bekliyorum.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI



Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''