Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hedef tek hanelere inmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime günler kala çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan, Malatya'nın ardından Elazığ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm gakkoşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün meydanda 65 bin kişi var dediler. 65 bin gakkoşun olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır? 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam.

Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Şimdi yine bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. 6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Elazığ, mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 56, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsımıza yüzde 62,7 oy verdi. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.