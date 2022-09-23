Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'esir takası' açıklaması: 200 isim bizim kontrolümüzde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız adımda Tahıl Koridoru, meselesi ardından da esir takası ile ilgili süreçler devam ediyor.

Tahıl Koridoru'ndan 4 milyon tonu aşan gidişler oldu. Hala da devam ediyor.

''FAKİR VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÜBRE ULAŞMALI''

Burada bizim şu andaki önemli adımlarımızdan birisi Rusya tarafından gelecek olan tahıllar. Şu an gelenler Ukrayna tarafından. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi anlamda rahatlatacaktır.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI

Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar bizim misafirimiz ve kontrolümüzde. Bir tanesi de özellikle Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik.

İSTANBUL'DA EKONOMİ TOPLANTISI



Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız.

6'LI MASANIN ADAYI TARTIŞMASI

Bu konu bizim derdimiz değil, onların derdi niye bizi gersin ki. Biz kararlı bir şekilde onlar da kararsız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz''