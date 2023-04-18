Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;



"Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz.



(Deprem bölgesi) Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor.

İSTANBUL'A UYDU KENT PROJESİ



İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'un merkezindeki riskli bölgelerde yoğunlaşan nüfusu, deprem riski az çeperlere dağıtacağız.



İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak.



Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var. Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını dönüştürmek isteyenler için kullanılacak.

7 BÖLGEDE 7 REZERV ŞEHİR



Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.



5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz.



(İstanbul) Konutları dönüştürürken, boşalan yerleri yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla değerlendireceğiz. Yeni toplanma alanları kazandırmış olacağız.



Gelin el birliğiyle şehirlerimizi, köylerimizi yeni planlamalarla, yeni projelendirmelerle daha güvenilir hale getirelim.



TCG ANADOLU GEMİSİ

İki misli büyüğünü yapacağız, böylece denizlerdeki gücümüzü çok daha artıracağız.

Aile yapımızı tehdit eden LGBT gibi sapkın eğilimlere karşı etkin mücadele edeceğiz."