Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.



Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bitlis Tatvan'da helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bitlis'ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve millete başsağlığı diledi.



AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, "Milletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.



ALTUN VE KALIN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.



Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirmişti.

