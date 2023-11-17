Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Borcu olanlar rahat konuşamıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.
İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını belirtirken, bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz tarafından Başbakanlık Binası’nda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Sayın Scholz'un daveti üzerine gerçekleştirdiğim bu ziyarete büyük önem veriyorum. Kendisiyle Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri ele alacağız. Bu görüşmenin ticari, siyasi, askeri boyutu olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler olacak. İsrail-Filistin arasındaki gelişmeleri de konuşacağız.
"İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHI VAR"
7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibarıyla 13 bin Filistinli öldürüldü. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığıyla gücüyle, İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Onlar yalanı iyi kullanırlar. Bütün bunlarla beraber şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a destek veriliyor mu? Hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor.
"BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK"
İbadethaneler vuruluyor, kiliseler vuruluyor. Hastaneler vuruluyor. Halbuki tüm bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi hiçbir kitapta yok. Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. İnsana saygımız çok farklıdır. Bizim bu seyahatimizde bunları tabi konuşacağız. Tüm bunların yanında konuşmamız gereken önemli bir mesele de şu, bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Kendisinden rica ettim, siz bir taraftan tutun, bize düşen neyse biz de diğer taraftan tutalım. Bu adımı atar, insani ateşkesi birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma şansı yakalarız.
Rehine sayısı itibarıyla İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir İsrail'in elinde daha fazla rehine var. Bunu da görmek lazım.
Türkiye 52 senedir AB kapısında bekletilmektedir. Vize serbestisi sağlanıncaya kadar vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını ele alacağız.
Scholz, düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"
Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim.
İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Umarız yakın zamanda olumlu bir karar alınacaktır. Ortadoğu'daki durumu da konuşacağız. 7 Ekim'de Hamas saldırı düzenledi. Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. Biraz sonra bölgedeki gerilimi de konuşacağız. Ortadoğu'da bir yangın yerinin oluşması ile ilgili endişe duyuyoruz. Bizim İsrail ile olan dayanışmamız tartışmaya açık değildir. İsrail'in kendini savunma hakkı var.
Düzensiz göç önemli konu. Türkiye ve Avrupa Birliği, 2016 yılında iyi bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için katkıda bulunuyoruz. Almanya'nın vatandaşları ve Türk halkı çok yönlü ilişkilere sahip. Şubat ayında yaşanan deprem iki ülke halkının ne kadar yakın ilişkilerde olduğunu gösterdi. Almanya derhal yardım ekiplerini gönderdi. Binlerce insan kısa vadeli olarak Almanya'ya getirildi. Yeniden yapılanma için finansman sunduk ve bunu desteklemeye devam edeceğiz.
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