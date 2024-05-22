Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız." diye konuştu.

"Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez." diyen Erdoğan, "Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

2 yılın ardından Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nin tevcih töreni vesilesiyle bir aradayız.

Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.

Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız.

13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek için anasının kucağında canını veren çocuklara, 76 senedir evlerine geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları gözardı edemeyiz.

Depremde başkaları için canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara el uzatan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.