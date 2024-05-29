Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un fethi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 571’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un fethi mesajı

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Bugün ’un fethinin 571’inci yıl dönümü… Fetih, bugün kentte gerçekleşecek etkinliklerle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı da İstanbul’un fethi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İstanbul’un fethinin 571’inci yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI YOLUNDA İLHAM VERİYOR"

İstanbul’un dünyanın en gözde şehirleri arasında yer aldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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