Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması: Yeni müjdeleri pazartesi paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması: Yeni müjdeleri pazartesi paylaşacağız

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Cumhurbaşkanı 'da toplu açılış törenine katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Her kulaklarına üfleneni proje sanıyorlar. Bizse 20 yıldır her söz verdiği projeyi inşa etmiş bir kadroyuz.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.

Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız hatlarımız var. 

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz. 

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