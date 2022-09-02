Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''KHK'lıları göreve iade edeceği'' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, ''Herhangi bir gücü yok, kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti aldatmaktan başka bir şey değil'' diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

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Cumhurbaşkanı İstanbul'da, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı 'nun KHK'lılarla ilgili açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın ''AK Parti'nin kapatılacağına'' yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok, kendisine milletin verdiği yetki yok. bir hukuk devleti. Siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kullanıyorsun? Ben şu anda yargıyım hem hakimimi savcıyım gelince bunların hepsini serbest bırakacağım anlamına geliyor. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKNOFEST ZİYARETİ

Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile. TB2, TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK'IN ''AK PARTİ KAPATILACAK'' SÖZÜ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.

NATO'NUN 30 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Yunanistan'ın NATO içerisinde kıymeti yok. varsa NATO güçlüdür. Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması, Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı , Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin, "KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" demişti.

Sözlerine yönelik eleştirilere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, eleştirilerin ön yargıyla yapıldığını belirterek, yalnızca haklarında mahkumiyet kararı bulunmayanları görevlerine iade edeceklerini söyledi.

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