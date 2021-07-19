Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi açıklama

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa'daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Erdoğan Kurban Bayramı'nı KKTC'de karşılayacak.

Cumhurbaşkanı, bu ziyaret sırasında bir müjdesi olacağını da söylemişti. O müjdenin ne olacağı da merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce İstanbul'da Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''KIBRIS TÜRK HALKI ADADA EGEMEN EŞİTLİĞE SAHİPTİR''



''Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Kıbrıs Türk'ü adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı adada egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs'ta çözümü ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.

''MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA, BU ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR''

Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Biz bir defa eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız.

KKTC'DE NE MÜJDE VERECEK?

Müjdeyi KKTC Parlamentosu'nda açıklayacağım. Burada açıklarsam o zaman oradaki konuşmam boşa geçer.

ADALET DİVANI'NIN BAŞÖRTÜ KARARI

Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?

TALİBAN'A ÇAĞRI

Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

Vaka ve vefat sayıları arttı. Vaka sayıları 7 binleri yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı da yaptırmalıyız ki o bizim için önemli bir teminattır, garantidir. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."