Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e taziye mesajı

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

