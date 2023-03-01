Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e taziye mesajı

'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı , nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

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