Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan, paylaştığı mesajında, "Bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı , 'ni tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajındaki görselle birlikte İsra Suresi'nin, "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." ayetini paylaştı.

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