Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dertleri sadece çıkarlarını korumak

Yerel seçime 38 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen Denizli mitinginde konuştu.



Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamakalrını tırmanmaktan ibaret." dedi.



Ekonomi ve savunma sanayii alanında da önemli mesajlar veren Erdoğan, "Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizin kendisidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkalığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oranında destek verdiniz. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız.



Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle beraber CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesenleri de muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla çalışarak Denizli'de hak ettiğimiz ve olmayı arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi nasıl 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savunmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber bir ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı.



Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamakalrını tırmanmaktan ibaret. Doğru olan hayırlı işlere destek vermektir.



Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın yüreklerini ferahlık, düşmanlarımızın yüreklerini korku kaplasın.

SAVUNMA SANAYİİ

Artık her şey bizim. Kendimiz üretiyoruz. Artık ihtiyacımız olan silahları kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Bununla yetinmiyor dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

KAAN

En son KAAN'ımız çıktı. Bir de bizi çok çok önemli bir adımımız var. ANKA 3'ünde hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5. nesil savaş uçağımız ilk uçuşunu icraat etti. Yaklaşık 15 yıllık çabanın gayretin ve azmin ürünü olan dünkü testle kritik eşiği açtı. 2028 yılın sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza katılmasını planlıyoruz.