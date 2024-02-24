Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: İşi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katıldı.

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ne olacacağı belli değil." dedi.

"Bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Bu cennet vatanı işgalcilere hainlere emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik. Artık içerde terör örgütleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14,28 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir. Sonuçları açısından da mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi görüyoruz.



Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Sakaryamız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek veren bütün Sakaryalı kardeşlerime şükranlarım sunuyoruz.



Şu anda meydanda 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ne olacacağı belli değil. Kendi çıkarlarından kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyleri gözleri görmüyor. Bunlar tek parti döneminden beri hep böyleydiler.



TERÖRLE MÜCADELE



Bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz. Terör örgütü askeriyle polisiyle kadını yaşlısı genci ve hatta bebeğiyle onbirlerce insanımızı katlederek bizden kopardı. Ödediğimiz bedelin haddi hesabı yok. Bu cennet vatanı işgalcilere hainlere emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik. Artık içerde terör örgütleri kalmadı.

KAAN



Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşamayanlar, dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın.

Güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık. İHA'mızla SİHA'mızla AKINCI'mızla bunları yok ettik.

Şimdi en son olarak ortaya KAAN uçağımızı çıkardık. KAAN ile beraber yine gökyüzü ile buluştuk.

KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir.