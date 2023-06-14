Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Milletin tercihine saygı duyun

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 14.30'da başladı.Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, her bakan ayrı ayrı sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz. Seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.

3-5 ayda hükümetlerin değiştiği dönemler sona ermiş, Türkiye'ye vakit kaybettiren olaylar tarih olmuştur. Asırlık hayallerimizi daha süratle gerçekleştireceğiz. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz.