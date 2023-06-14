Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Milletin tercihine saygı duyun

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı saat 14.30'da başladı.Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, her bakan ayrı ayrı sunum yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz. Seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.
3-5 ayda hükümetlerin değiştiği dönemler sona ermiş, Türkiye'ye vakit kaybettiren olaylar tarih olmuştur. Asırlık hayallerimizi daha süratle gerçekleştireceğiz. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz.
"HAKARETLERİ KABUL ETMİYORUZ"
Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş, sandıkta da kararını vermiştir. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkardılar, 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşımıza yüklediler. Vatandaşı, 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin izahı yoktur. Seçmeni suçlama hastalığından vazgeçmelerini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.
Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Son 21 yıldır olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız.
YENİ ANAYASA MESAJI
Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz.
Demokrasimiz ayağına vurulacak son zinciri kıracak güce ulaşmıştır. Görev süremiz boyunca Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasaya ulaştırmak için çalışacağız.
ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI
Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.
ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI ERKEN ÖDENECEK
Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.
"KURMAY KADROMUZU OLUŞTURDUK"
Ekonomimizi yeni dönemde şahlandıracak kurmay kadromuzu oluşturduk. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programımızı oluşturmak üzere görevlendirdik.
DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ YENİ KARAR
Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız bölgedeki kardeşlerimizdedir. Gelinen son durumu görüştük. Nakdi yardımlarımızın toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Depremin ardından Sanayi alanı sayısını 18'e yükseltiyoruz."
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