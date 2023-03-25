Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Muhsin Yazıcıoğlu' paylaşımı

Seçim gezisi için kiralanan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti.
Yazıcıoğlu'nun ölümünün 14'üncü yılı nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."
14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/dWz7cgGHS0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2023