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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Muhsin Yazıcıoğlu' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Muhsin Yazıcıoğlu' paylaşımı
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Seçim gezisi için kiralanan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

Yazıcıoğlu'nun ölümünün 14'üncü yılı nedeniyle de Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."

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