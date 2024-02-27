Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 33 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa mitinginde konuştu.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: BOYNUNA VURULAN PRANGALARDAN KURTULACAĞI GÜN ÇOK YAKIN



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i isim vermeden memleketinde eleştiren Erdoğan, ''31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız.'' dedi.

''EKONOMİDEKİ SIKINTILAR YIL SONUNDAN İTİBAREN HAFİFLEMEYE BAŞLAYACAK''

Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı, ''Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz.'' diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum hiç merak etmesin kendini boşuna paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız bir önceki gibi.

TERÖRLE MÜCADELE: İNLERİNE GİRDİK, NEREDE TERÖRİSTAN?

Cudi'de mağaralara, Tendürek'te inlerine girdik. Nerede teröristan, terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın.



EKONOMİ MESAJI: SIKINTILAR YIL SONUNDAN İTİBAREN HAFİFLEYECEK



Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

''CHP GENEL BAŞKANI'NI KİMSENİN TAKTIĞI YOK''



Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.

''KİRLİ İTTİFAKIN FARKINDAYIZ''

Her işi gizli saklı yapmayı adet bildiler, İstanbul ve Mersin'de kurulan kirli ittifakın farkındayız. Türkiye düşmanı çevrelerle hareket etmekten çekinmediler, şehirlerimizin geleceği kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar.

''3-5 BELEDİYE ALACAĞIZ DİYE SİYASİ BÖLÜCÜLERE BU DERECE TESLİM OLUNMAZ''

Böyle siyaset olmaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda bizde. Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek buradaki hizmetler artarak yoluna devam edecek.''