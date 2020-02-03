Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya İdlib mesajı: Önümüzü kesmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna’ya gidiyor.

Hareketi öncesi İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu rejim saldırısına değindi.

"Saldırada 9 askerimiz de 1'i ağır olmak üzere yaralandı. Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" diyen Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının sekizincisi için Kiev'e gideceğim. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik düzeyler hakkında konuşacağız.

Güncel, bölgesel meseleler hakkında bilgi sahibi olacağız. Yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Turizm rakamlarında her sene rekor kırıyoruz. 1.5 milyonu bulan Ukranya turist sayısı beraberinde Ukrayna'ya olan ihracat sayımızı artırdı.

"30-35 SURİYELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Şu anda harekat devam ediyor. 46 rejim hedefine 122 fırtına obüsü ve 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. İlk belirlemelere göre 30-35 karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. MİT'in belirlediği noktaları atış altında tutuyoruz.

"MUHATAPLARIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Dışişlerimiz Bakanımız zaten dün bir görüşme yapmıştı. Dışişlerimiz Bakanımız zaten dün bir görüşme yapmıştı. Burada en önemlisi istediğimiz sonucu alamazsak ben de muhattabım ile görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendisine ifade edeceğiz. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

"TRUMP'IN PLANI"NA TEPKİ



Bunun bir işgal planı olduğunu ve barış planı olmadığını açıklamıştım. Buradan çıkardığımız bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi metinden Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi aldatmacadır. Bağımsız Filistin devletinin kurulması diyor. Hamas'ın silahlarının toplanarak İsrail'in silahsızlandırılması diyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Ben de dün Hamas'ın lideriyle görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK/YPG ile her yerde görüşmesini yapıyor. Biz kendi toprakları için savaşanlarla ilgili görüşme yapınca beyfendi rahatsız olacak. Yüzyılın Anlaşması 80 sayfadan oluşuyor. Yurdışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. Bir cinayet bir felaket ayrıca var. Yıllarca hep bunları söylediler. Şu kadar destek... Bunlar hep İsrail'e Filistin'e değil.

"ARAP LİGİ GÜZEL BİR CEVAP VERDİ"

Zaten Gazze'nin elektiriğini suyunu her şeyini kestiler. İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak görülmesi buyuruluyor. Bunun da cevabını zaten Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap ile verdi. Netanyahu'nun Trump ile yan yana yapmış olduğıu basın toplantısı manidardır. Orada da 3 tane Arap elçisinin alkış tutuması zilletin bir ifadesidir.

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