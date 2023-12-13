Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mesaisine hız verdi. Dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşen Erdoğan bugün de HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşmede, yerel seçimde iş birliği çalışmalarını ele almak için heyetlerin oluşturulmasına karar verildi. NTV'nin edindiği bilgilere göre ise Erdoğan, Erbakan’dan İstanbul ve Ankara için destek isterken Erbakan da 1 büyükşehir için belediye başkanlığı talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu?

Haber: Ahmet Örsoğlu

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önemli bir görüşme vardı.

Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Merkezi’nde HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeri Yapıcıoğlu’nu da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu? - 1

Gündemde yerel seçim süreci vardı.

İki parti, oluşturulan heyetler aracılığı ile görüşmeleri sürdürecek.

ERDOĞAN-ERBAKAN GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Dün ise Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre Erdoğan, Erbakan’dan İstanbul ve Ankara için destek istedi…

Erbakan talebe olumlu yaklaşırken partisiyle görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu? - 2

Yine NTV’nin edindiği bilgilere göre ise Erbakan, Erdoğan’dan 1 büyükşehir için belediye başkanlığı istedi.

Erdoğan bu talebe şimdilik bir yanıt vermezken iki ismin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde teşkilatının da nabzını tutuyor.

Erdoğan; daha önce Adana, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da teşkilatı ile temayül yoklaması yapacak.

AK PARTİ- TOPLANTILARI

AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri de sürüyor.

Heyetlerin bu hafta son kez bir araya gelmesi ve ittifak haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor.

Mersin ve Manisa’da ise MHP'nin adayına destek verilebilir.

MHP’nin geri kalan büyükşehirlerde AK Parti adaylarına destek vereceği düşünülüyor.

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