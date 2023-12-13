Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu?

Haber: Ahmet Örsoğlu
31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önemli bir görüşme vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeri Yapıcıoğlu’nu da kabul etti.
Gündemde yerel seçim süreci vardı.
İki parti, oluşturulan heyetler aracılığı ile görüşmeleri sürdürecek.
ERDOĞAN-ERBAKAN GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?
Dün ise Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
NTV'nin edindiği bilgilere göre Erdoğan, Erbakan’dan İstanbul ve Ankara için destek istedi…
Erbakan talebe olumlu yaklaşırken partisiyle görüşeceğini söyledi.
Yine NTV’nin edindiği bilgilere göre ise Erbakan, Erdoğan’dan 1 büyükşehir için belediye başkanlığı istedi.
Erdoğan bu talebe şimdilik bir yanıt vermezken iki ismin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
AK PARTİ'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde teşkilatının da nabzını tutuyor.
Erdoğan; daha önce Adana, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da teşkilatı ile temayül yoklaması yapacak.
AK PARTİ-MHP TOPLANTILARI
AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri de sürüyor.
Heyetlerin bu hafta son kez bir araya gelmesi ve ittifak haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor.
Mersin ve Manisa’da ise MHP'nin adayına destek verilebilir.
MHP’nin geri kalan büyükşehirlerde AK Parti adaylarına destek vereceği düşünülüyor.
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