Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi | Erbakan görüşmesinde ne konuşuldu?

Yine NTV’nin edindiği bilgilere göre ise Erbakan, Erdoğan’dan 1 büyükşehir için belediye başkanlığı istedi.



Erdoğan bu talebe şimdilik bir yanıt vermezken iki ismin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.



AK PARTİ'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde teşkilatının da nabzını tutuyor.



Erdoğan; daha önce Adana, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da teşkilatı ile temayül yoklaması yapacak.



AK PARTİ-MHP TOPLANTILARI



AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri de sürüyor.



Heyetlerin bu hafta son kez bir araya gelmesi ve ittifak haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulması bekleniyor.



Edinilen bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor.



Mersin ve Manisa’da ise MHP'nin adayına destek verilebilir.



MHP’nin geri kalan büyükşehirlerde AK Parti adaylarına destek vereceği düşünülüyor.

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