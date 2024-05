Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama: “Öncelik sahiplendirme olacak”

"GAZZE'DE SADECE İNSANLIK DEĞİL, BM DE ÖLMÜŞTÜR" Ey BM, 21’inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür. “İSRAİL TÜM İNSANLIK İÇİN TEHDİT” İsrail, uluslararası hukukun kontrolüne girmeden, kendini uluslararası hukuka bağlı görmeden, hiçbir ülke güvende değildir. Bunu açık açık söylüyorum. Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı zannediyorsunuz? Kan içmeye doymayacaklar. Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail, sadece Filistin için değil tüm insanlık için bir tehdittir. Netanyahu’nun bugün izinden gittiği Hitler, ABD ve Sovyetler Birliği’nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu barbarlık artık durdurulmalıdır. "147, 5'TEN BÜYÜKTÜR" Şu an itibariyle 147 ülke Filistin’i bir devlet olarak tanımış durumdadır. BM’ye üye 193 ülkenin 4’te 3’ünden fazlası Filistin’i egemen bir devlet olarak kabul ediyor. 147 üyenin ortak kararı 5 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi’nin keyfine bırakılamaz. Tekrar söylüyorum; dünya 5’ten büyüktür. 147, 5’ten büyüktür. Gençler, siyonizmin nasıl kural tanımaz bir sapkınlık olduğunu görmeye başladı. Bu devrimin siyonist sapkınlıktan arınmış bir dünyayı kuracağını umuyorum. Türkiye olarak soykırım şebekesinin hesap vermesi için atılan tüm adımlara destek veriyoruz. İlk günden beri ziyaret ettiğimiz tüm ülkelerde bu konuyu gündeme getirdik. Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail yönetiminin ve siyonist lobinin Adalet Divanı ve yargıçları açıktan tehdit ederek baskı altına almaya çalıştıklarını görüyoruz. "DARBELERİ, FİLİSTİN DAVASINDAN AYRI DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL" Daha önce ifade etmiştim; Türkiye’deki darbeleri, Filistin davasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Darbelerin zamanlamasına baktığınızda, Türkiye’nin Filistinle dayanışmasını kırmaya yönelik olduğunu görürsünüz. 12 Eylül’ün Konya’daki Kudüs Mitingi’nin ardından, 28 Şubat’ın Sincan’daki Kudüs gecesinin ardından geldiğini söylemiştim. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin siyonizmin uşağı FETÖ’cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Önceki gün 27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıldönümüydü. O darbeyi de merhum Adnan Menderes’in Filistin hassasiyetinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 1949’da İnönü döneminde İsrail bir devlet olarak resmen tanınmışken, merhum Menderes ve Demokrat Parti hükümeti önce dengeli bir politika izlemiş ardından Bağdat Paktı’na katılarak İsrail’i rahatsız etmiştir. Suveyş krizi esnasında merhum Menderes’in İsrail’den büyükelçimizi çekmesi, 27 Mayıs’ın hazırlıklarını başlatmıştır. Kimse sanmasın ki mesele sadece Gazze’dir. YENİ ANAYASA MESAJI Siyonizmin eli içerideki işbirlikçileri, içerideki tasmalı piyonları vasıtasıyla her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte biz buna ‘dur’ dedik. 15 Temmuz’da sadece FETÖ’cü darbeye değil, siyonist darbeye de geçit vermedik. Türkiye’de darbeler dönemi sona ermiştir. Siyasete müdahale etmeye kalkışanlar hapiste yaşnakacaklardır. İnşallah Türkiye’yi darbe mahsulü anayasadan kurtarıp hem darbelerle hesaplaşmamızı hitama erdirecek hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz.

SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI



Elitlere değil, halka baktık. Bağıranların değil, sessiz yığınların sesi olduk. Tuzu kurularla değil, şehrin çeperlerinde hayat mücadelesi verenlerle yol yürüdük. Allah’tan ve devletten başka hiç kimsesi olmayanlar için siyaset yaptık. Ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Artık tahammül edilemez noktaya varan sahipsiz köpek sorununa işte bu zaviyeden bakıyoruz.



Türkiye’de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ancak bu konuda sağlıklı bir sayım yapılamadığı için rakamın en az iki kat olduğu varsayılıyor. Bu sayı her yıl katlanarak artıyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de büyüyor. 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı 260 bin iken, 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldi. Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti.



Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı.



Kuduz riski açısından Türkiye, şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Hayvanlardan insana bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Biz doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz.



Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu’nu biz çıkardık. Hayvanları mal statüsünden çıkarıp, can statüsüne aldık. Sahipsiz köpek sayısını, yakala-kısırlaştır metoduyla çözmek istedik. Ama bu bir çözüm olmadı. Veriler bu metodun dünyanın diğer ülkelerinde de sahipsiz hayvan sayısını azaltmadığını gösteriyor. Bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz. Tüm taraflarla istişare halindeyiz.



Gerçek şudur… Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin çözülmesini, sokakların herkes için güvenli hale gelmesini istiyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez. Şu hususun altını özellikle çiziyorum; biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur."