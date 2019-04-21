Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti:



"Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm #SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'daki mesajında, "Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.



Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" açıklaması yaptı.