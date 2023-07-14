Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tahıl Koridoru anlaşmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Erdoğan, "Tahıl Koridoru anlaşmasını uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz." diye konuştu.



AB ÜYELİK SÜRECİ

Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmasından öne dile getirdiği AB üyelik sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

"Şu anda beklentimiz, Avrupa kanadından beklentilerin cevabını almak." diyen Cumhurbaşkanı, "Tüm üye ülke liderleriyle etraflıca konuştuk, ele aldık. Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"OLUMLU ADIM ATMAK İSTİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, biz de bir seçim geçirdik. İki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları; Batı Trakya sorunları, müftülerle ilgili konular, Bunları aşalım istedik. Bizim büyükelçilerimizin yapacağı karşılıklı görüşmelerle ön hazırlıklar yapılacak."