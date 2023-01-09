Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tank Palet' tepkisi: Bir özür bile dilemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin ateş gücü artırılmıştır. İlave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, uzaktan kumandalı silah, yeni nesil yardımcı gücü gibi pek çok unsur bulunuyor. Motor ve transmisyon konusunda yürttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini 2 sene içerisinde tamamlayacağız. Karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Yeni Altay tanklarının testlerini tamamladıktan sonra proje ortaklarımızla seri üretime başlıyoruz.

"İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi ve irade gerektiren tüm projeleri adım adım hizmete alıyoruz. Birilerinin ona buna satıldığı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini saptırarak sermaye düşmanlığı yapanlar Almanya, İngiltere gibi kapı kapı dolaşarak restoranlarda bir şeyler yemeye çalışanalr yabancı ekonomistlerden yardım dileniyor. Biz ise yerli mühendislerimizle dev eserleri ortaya koyuyoruz.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

İşten atılacaklar dedikleri fabrika personeli de fabrikamızda çalışıyor ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Fabrika ile ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Bu hazin tabloyu da ayrı bir pişkinlik olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz. Teslimat sonrasında ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Grup kürsülerini iftira atma merkezine çevirenleri, milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye çağırıyorum. Biz onların yalanlarını, iftiraları deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayiinde durmayacak, en küçük bir geri gidişe izin vermeyeceğiz.

"SİHA'LAR SAVAŞ YÖNTEMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Türk SİHA'ları geniş bir alanda elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini değiştiriyor. SİHA'lar fırtına obüsleriyle birlikte ülkemizi hedef alan teröristlerin kabusu haline gelmiştir. Yeni nesil fırtına obüslerinin devreye girmesiyle yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayiini dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. 2023 yılı herkesi gururlandıracak, müjdelerle dolu bir sene olacak.

Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 ilk uçuşunu icra edecek. Gökbey'i Jandarma kullanmaya başlayacak. Atak 2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Yeni nesil fırtına obüsü teslimat töreni ile başladığımız 2023 senesini milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz. Yeni nesil fırtınalarla inşallah atışlarınız yüzde 100 isabet kaydetsin."