Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Kupası finalinde ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Kapalı gişe oynanan finali Beşiktaş, 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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