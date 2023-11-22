Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Erdoğan, “En uygun olanı göreceksiniz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt

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Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ADAYI SORUSUNA YANIT

AK Parti’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız.” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

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