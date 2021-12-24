Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberi! A Haber canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor.

(Kur korumalı TL mevduatı) Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. Amacımız yatırımcı, sanayici, tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL'yi değerli hale getirmek, TL'nin değerine itibar katmaktır. Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içerisinde olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Para yatağında akar, bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak. Acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü, şu anda 11 civarında. Bu, istikrarlı şekilde, gerek bakanlığımızın gerek MB'nin dayanışmasıyla, bizlerin de katkısıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar.

Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. TL mevduat ve katılma hesaplarına kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli bir araç.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok

Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir.

Fiyat artışlarıyla insanımızın huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. Serbest piyasayı bozucu, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Tedarik zincirinin tüm halkasını inceliyoruz. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehrimizde 10 toptancı halimizde denetimler gerçekleştirildi.

Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Yapılan inceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara da en ağır idari para cezaları veriliyor.

(Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı) Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız.

Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır.

Ülkesinin ve milletinin hayrına olan her şeye düşman olanlar yine iş başında. Ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. İstihdamı yatırımları, özellikle ihracatı önceleyen politikalarla adım atıyor ve STK'larımızın da buna uygun aksiyona geçmelerini bekliyoruz. Bahsettiğiniz STK ile haziranda görüşme yapmışlar. Hazirandan sonraki olay ise, bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal kalkıp mesaj atıyor. Attıysa siz de bu işin bilgimiz dışında olduğunu söylemeniz lazım. Söyleyin ki millet kimin kim olduğunu öğrenmiş olsun.

(İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları) Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder.

(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlarını atmıştır."

"PİYASALAR TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANDI"

Büyük mutlulukla görüyoruz ki açıkladığımız önlem paketi piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve TL değer kazandı. Döviz kurlarında görülen iyileşmenin kısa zamanda inşallah mal ve hizmet fiyatlarına da yansımasını bekliyorum. İhracatta ciddi bir artış var, cari fazla da mutluluk sebebimiz. Türkiye küresel üretim üssü ve tedarik merkezi olma potansiyeline fazlasıyla sahip. Türkiye'ye özgü, üretime dayalı, ihracat öncelikli model yatırımı, üretimi, istihdamı ve katma değerli ihracatı arttırmayı ve bu potansiyeli gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbestliğe tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyecek. Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Piyasalardaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak. Başta kamu bankaları olmak üzere reel sektöre her türlü proje bazlı desteği vermeye hazırız. Proje bazlı derken; yatırım, istihdam, ihracat, özellikle büyümeye yönelik adımı atmak, bütün bunlarla beraber beklediğimiz sıçramayı da yapmak. Önümüzdeki dönemde ayrıca katma değerli üretimin arttırılması, ithalata bağımlılığın azaltılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesi kapsamında politikalara devam edeceğiz.

"HEDEF TARIMDA, HAYVANCILIKTA GÖRÜLMEMİŞ BİR ADIMI ATMAK"

Gıda fiyatlarını dengelemeye yönelik orta vadeli çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Tarımsal üretime yönelik olarak erken uyarı sistemini hayata geçirdik. Tarım konusunda bugüne kadar görülmüşün çok daha fevkinde sözleşme tarım mekanizmasının yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar da atılıyor. Hedef tarımda, hayvancılıkta görülmemiş bir adımı atmak ve bunlarla birlikte tarım, hayvancılık olayının ne denli önemli olduğunu halkımız görecek, çiftçimiz de bunun mutluluğunu yaşayacak.

"İŞSİZLİKTE TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ"



Hedef daha aşağılara çekmek. Ama oran olarak 'Şu kadardır' diye bir rakam vermek inandırıcı olmaz çünkü ben Bay Kemal değilim. Bunları da mevsimsel işsizlikten arındırarak indireceğiz. Bu mevsimde hizmet sektöründe sıkıntı var ama hizmet sektörü devreye girdiği andan itibaren işsizlikte de düşüş daha da başlayacaktır. Tek haneli rakamları hedefliyoruz işsizlikte. Bütün sıkıntılara rağmen turizmde de ciddi bir sıçrama yaptık. Turizmde 35 milyonu yakalamıştık turist olarak, bu yıl bizi bu sektörde Rusya yalnız bırakmadı, gerekli destekleri verdi. Avrupa'dan da olmuş olsaydı aynı durum, belki 30'un üzerine çıkabilirdik. İnanıyorum ki 2022'de çok daha iyi bir konuma geleceğiz ve işsizlikte de hedefleri yavaş yavaş yakalayacağız.

YERLİ AŞI TURKOVAC

Kovid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk. Aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımız endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdırlar. Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak.