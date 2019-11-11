Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.



Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanıyla biraraya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir.



Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır.



Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır.



Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ABD Ticaret Odası’nın evsahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitapta bulunacaklardır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaretle, vatandaşlarımız, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşmaları da planlanmıştır."