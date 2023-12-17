Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?

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Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kaldı. Partilerin aday belirleme süreçlerinde, son viraja girildi.



AK Parti’de de seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda hafta sonu mesaisini yerel seçime ayırdı.

İstanbul’da bulunan Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için çeşitli çalışmalar yürütecek. Erdoğan’ın bu hafta sonu AK Parti teşkilatıyla bir kez daha bir araya gelerek, İstanbul adayı için bir temayül yoklaması yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasına ilişkin, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." demişti.