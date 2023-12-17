Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?

Siyasette yerel seçim mesaisi hızlandı. AK Parti cephesinde hem aday belirleme hem de ittifak çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonunu İstanbul’a ayırdı. Erdoğan bugün parti teşkilatıyla buluşup İstanbul adayı için temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
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Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kaldı. Partilerin aday belirleme süreçlerinde, son viraja girildi.

AK Parti’de de seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı da bu kapsamda hafta sonu mesaisini yerel seçime ayırdı.

İstanbul’da bulunan Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için çeşitli çalışmalar yürütecek. Erdoğan’ın bu hafta sonu AK Parti teşkilatıyla bir kez daha bir araya gelerek, İstanbul adayı için bir temayül yoklaması yapacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasına ilişkin, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." demişti. 

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu.

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