CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

Son dakika haberi! CHP MYK ve PM bugün toplandı.

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşam saatlerinde de CHP'nin diğer il ve ilçe belediye başkanları açıklandı.

İŞTE CHP'NİN İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu



Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş



Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın

Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan

Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.