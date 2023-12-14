CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

Son dakika haberi! CHP MYK ve PM bugün toplandı.
İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.
Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşam saatlerinde de CHP'nin diğer il ve ilçe belediye başkanları açıklandı.
İŞTE CHP'NİN İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş
Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın
Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan
Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.
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