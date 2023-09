Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından "TRK" uçağıyla TSİ 14.00'te New York'a hareket etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunduğu süre zarfında çok sayıda üst düzey temasta bulunacak.



Erdoğan'ın pazar günü, New York'taki Türkevi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Gürcistan Başbakanı ile bir araya gelecek Erdoğan, iş insanı Elon Musk'ı da kabul edecek.



Pazartesi günü ise Cezayir Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek ve ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek.



Çarşamba günü ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.

