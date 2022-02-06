Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 11:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan kişilere yönelik resen soruşturma başlattı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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