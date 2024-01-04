Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan, Ankara adayının da Ankara'da duyurulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarıya yakınını açıklarız.''

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