Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşması öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

''BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara, stadlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımız sunuyorum. Bugün çok özel bir gün, bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Bugün AK Parti için müstesna bir gün. Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4. olağanüstü büyük kongresini gerçekleştireceğiz.

''YENİ SESLERLE, YÜZLERLE PARTİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ''



Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncesi olacak kurmay kadroyu delegelerimizn oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle, yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Milli iradeye gölge düşürmedik.

''6'LI MASA DEDİLER, NE OLDU?''

6'lı, 16'lı, 116'lı masa dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz.

''ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERENLERE PRİM VERMİYORUZ''

Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz.

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere hazırlanacağız. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'ta da inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine göğüslemeye hazır mıyız? 31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?''