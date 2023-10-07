İsrail-Gazze hattında gerilim | Hamas'tan "Aksa Tufanı" operasyonu
İsrail-Gazze hattında tansiyon yüksek. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. Saldırıda 5 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.