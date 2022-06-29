Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa ilişkin madde tekliften çıkarıldı

Haberler 29.06.2022 - 09:20
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TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2022 yılı ek bütçe mesaisi sürürken siyasetin gündemine oturan ''Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 40 zam yapılacağı'' iddiasına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e çağrıda bulunmuş, ''Buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum" demişti.
Bunun üzerine gerçekleşen görüşmelerde AK Parti ve MHP'nin ortak önergesiyle Cumhurbaşkanı ödeneğine yüzde 20,2 oranında ödenek eklenmesine ilişkin madde kanun teklifinden çıkarıldı.