Mersin'de arıcıların barınakları yakıldı

Mersin'de bal üretimi için Toroslar'ın zirvesine çıkan arıcıların kendi imkanları ile yaptıkları barınaklar yakıldı.

Mersin'de arıcıların barınakları yakıldı


Çamlıyayla ilçesinden Toroslar'ın zirvesine çıkan bazı arıcılar, kendi imkanları ile yaptıkları barınakların yakıldığını gördü.

Bal üretimi için zirveye çıktıklarını belirten arıcı Ergün Gök, "Yaz dönemi geldiği için arılarımı Toros Dağları'na çıkaracaktım. Son bir keşif yapmak için çıktığımda barınmak için oraya çinkodan ve tahtadan yaptığım barakamın yakıldığını gördüm." dedi.

"KINIYORUZ"

Kendisi gibi 3 arıcının daha barakaları yakıldığının altını çizen Gök, "Bu barakalar sadece bize hizmet etmiyordu. Kapısı her zaman açık. İçinde yorganı, yatağı, battaniyesi var. Dağcılar veya oradan kim geçerse kullanabiliyordu. Fakat yakılarak tahrip edilmiş durumda. Bunu yapanların tespit edilmesini istiyoruz ve yapılanları kınıyoruz." dedi.

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