Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Haberler - NTV Haber 31.12.2021 - 10:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:
"2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.
Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.
Fahiş fiyat oyunuyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomide tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik."