Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması

A Haber'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3600'ü ilan ettik. Bu yıl çözeceğiz." dedi.



Bakanlığın 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünün de altını çizen Oktay, "Yakında bu mayıs-haziran gibi Meclis'e gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

"NASIL ÖNCESİ VARSA SONRASI DA DEVAM EDECEK"



Terörle mücadelede yapılanlara değinen Oktay, "Kış Kartalı ile de biz dışarıdaki hem Derik bölgesinde hem Sincar bölgesinde, üçüncü bir yerimiz yine daha var, gerekli istihbari bilgiler çerçevesinde o bölgeleri de vurmuş durumdayız. Son derece de etkili bir mücadele oldu. Zaten onunla da kalmayacak, nasıl öncesi varsa sonrası da devam edecek." dedi.



"BARIŞIN TESİSİNİ ARZU EDERİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin başarılı geçtiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:



"Ukrayna ziyareti daha kapsamlı bir ziyaretti. Aynı şekilde zaten Rusya'yla olan görüşme de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar dolayısıyla bunun ana gündem maddesi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz konusu idi ama onun dışında da tabii ki ekonomik, ticari ve birçok anlaşmaların da imzalandığı, ileriye dönük çok ciddi bir altlığın da oluşturulduğu bir ziyaretti. Son derece başarılı geçti, her yönden."



Ukrayna ve Rusya arasındaki krize değinen Oktay, Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini ilan ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Ukrayna bunu kabul etti, henüz Rusya Federasyonu tarafından bir açıklama gelmedi. İkinci bir boyut, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmeleriyle ilgili bir süreç, liderler seviyesinde yürütülebilecek bir diplomasi çerçevesinde bu düşünülebilir. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir ara buluculuk boyutunda ikisini bir araya getirebileceği ve konuşulabilecek bir atmosferin oluşturulabileceği en uygun isimlerden birisi de Cumhurbaşkanımız bunu önermiş durumda. Ukrayna, dünkü ziyarette bunu açıkça kabul edeceğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti. Rusya buna nasıl yaklaşır o da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı geldiği zaman Türkiye'de yapılacak görüşmelerde netleştirilecektir. Türkiye ziyareti de Rusya tarafından ilan edildi. Henüz tarih netleşmiş değil ama çok uzun da sürmeyecek. Arzu ederiz ki Rusya Federasyonu da bir araya gelmeyi kabul eder. Bölgedeki tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece taraflar değildir, Ukrayna ve Rusya olmayacaktır. Türkiye'yi de etkileyecektir, bölgeyi tamamen etkileyecektir, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Barışın tesisini arzu ederiz. Türkiye'yi hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda turizm dahildir buna kültürel anlamda, birçok alanda iş birliğimizin olduğu her iki dost ülke olarak da, birçok anlaşmazlıklarımız da olabilir ama birlikte iş yapabildiğimiz, konuşabildiğimiz iki ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz."