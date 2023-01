Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaşlarımız dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe'de "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"nda konuştu.



Oktay, küresel gelişmelerle birlikte e-Devlet'in kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini söyledi.



Bu hedef doğrultusunda toplantıda e-Devlet'e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerinin iyileştirilmesi, "askerliğim" ve "varis-muris" sekmesinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanların, blokzincir tabanlı dijital kimlik, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifimize katkı veren "Yeşil e-Devlet kapısı" çalışmalarını, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ve Kamu Hizmetleri Verimliliği Projesi gibi konuları gündeme aldıklarını belirten Oktay, toplantının Türkiye Yüzyılı'nı "Dijitalin Yüzyılı" haline getirecek ilerlemelere vesile olmasını diledi.



Oktay, 62 milyona yakın vatandaş tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'nın hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akı olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz ister türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır" diye konuştu.



e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak Dijital Türkiye çalışmalarını her geçen gün geliştirmek ve kamu hizmetlerinin dijital sunumunu etkinleştirmek için ciddi gayret sarf ettiklerini kaydetti.



"DİJİTAL KİMLİĞİ GETİRİYORUZ"



Oktay, sunulan tüm dijital kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirme çalışmalarını sürdüklerini dile getirerek, bu kapsamda bir alandaki tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden "ikametgahım", "çalışma hayatım", "hac ve umre" işlemlerinin yoğun rağbet gördüğünü ifade etti.



Üzerinde çalışılan "askerliğim bütünleşik hizmeti"nin de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacağını açıklayan Oktay, böylece askerlik çağı öncesini, yoklama dönemini, celp ve sevk dönemini, muvazzaflık dönemini ve yedeklik dönemini içeren tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemlerin e-Devlet'te tamamlanabileceğini bildirdi.

Fuat Oktay, şöyle devam etti:



"e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek.



''YENİ KOLAYLIKLARIN KAPISINI ARALAYACAK''



On-line e-Devlet'ten off-line e-Devlet'e geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız, gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak. Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda 'veraset ilamı', 'e-randevu/başvuru', 'e-tespit' ve mirasçısı olduğunuz kişi adına 'adıma tescilli araç sorgulama' hizmetleri uygulamaya alınmıştır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başladığımız 'veraset ilamı sorgulama' hizmeti ile vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarımız idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edecek."