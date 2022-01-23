Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin," İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 10:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."

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