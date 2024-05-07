Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Refah bölgesine yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.



"NETANYAHU ER YA DA GEÇ BUNUN HESABINI VERECEKTİR"

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İsrail, uzun zamandır kara harekatı başlatması beklenen Gazze'nin Refah kentine tanklarla girdi. İsrail güçleri, Gazze için hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında kontrolü ele geçirdi.



Hamas dün Mısır ve Katar ile müzakere ettiği ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerini karşılamadığını duyurmuştu. İsrail'in, Refah'a operasyona devam kararı alındığı bildirilmişti.