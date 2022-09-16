Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda işbirliğine hazırız (Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi)

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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde yapılıyor.

Türkiye zirveye Diyalog Ortağı olarak katılıyor. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Teşkilata üyeliğe yeni kabul edilen komşumuz İran'ı tebrik ediyorum. Türkiye müstesna bir konuma sahiptir. Asya ile işbirliğimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burası Asya'ya açılan kapılardan biri haline geldi. Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarı çıkaracağımıza inanıyorum.

Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

"İMKANLARLA BİRLİKTE SORUNLAR DA BÜYÜDÜ"

İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz. Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER İYİ İMTİHAN VERMEDİ"



En acı örneği corona virüs salgınında yaşandı. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtiham veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz.



UKRAYNA MESAJI



Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz. Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Doğu-Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi daha fazla anlaşılmıştır.



Doğu ile batı arasındaki köprü konumumuz emsalsiz imkanlar sunuyor. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız. Her alanda işbirliğine hazırız. Şanghay İşbirliği Örgütü için katkı sağlamaya devam edeceğiz."