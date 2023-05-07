Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

Cumhur İttifakı, bugün yapılacak büyük İstanbul mitingine hazırlanıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için liderler mitinglerine devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzyılın Mitingi" olarak adlandırılan İstanbul mitingi için tarih ve konum bilgileri belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, Erdoğan il il miting programlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek olan seçmenler ise, "Yüzyılın Mitingi" adıyla İstanbul'da yapılacak mitingin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar.

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla "Yüzyılın Mitingi" adıyla İstanbul'da yapılacak miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek olan miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak? - 1

MİTİNGE TARİHİ KATILIM BEKLENİYOR

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

AK Parti İstanbul mitingine hazırlanıyor

AK Parti İstanbul mitingine hazırlanıyor

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